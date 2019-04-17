Известен соперник «Ростов-Дона» в полуфинале Лиги чемпионов

Ростов-на-Дону, , 12:29 — REGNUM Стал известен соперник гандбольного клуба «Ростов-Дон», с которым команда сразится в полуфинале Лиги чемпионов. Оппонентками подопечных Амброса Мартина станет французский «Мец». Об этом сообщает пресс-служба донского клуба.

Игра состоится 11 мая. В этот же день на венгерской площадке сойдутся норвежский «Виперс» и местный «Дьёр». Исход игры решит, кто поборется 12 мая за третье место турнира, а кто за победу.

Все матчи Лиги чемпионов пройдут в Будапеште на спортивной арене имени Ласло Паппа.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в начале апреля «Ростов-Дон» приблизил на один шаг возможную победу в Лиге чемпионов. В венгерском Эрде клуб одержал победу над хозяйками площадки. Встреча с «Ференцварошем» завершилась со счётом 26:29 в пользу россиянок.

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