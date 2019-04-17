Экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» Ники Батт арестован в Англии

Манчестер, Великобритания, 17 апреля 2019, 12:25 — REGNUM Бывший хавбек «Манчестер Юнайтед» Ники Батт арестован по подозрению в нападении на свою жену. Об этом сообщает The Daily Mail.
По информации издания, инцидент произошёл днём 16 апреля. У женщины обнаружили порез на руке, однако ей не потребовалась госпитализация. В настоящий момент Батт остаётся под стражей.
Напомним, Батт является главой клубной академии «Манчестер Юнайтед». С 1993 по 2004 год он играл за МЮ.
В составе команды Батт шесть раз стал чемпионом Англии, по три раза выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а в 1999 году выиграл Лигу чемпионов.
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