Лондон, , 12:17 — REGNUM

Полузащитники «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли и Эрик Ламела смогут принять участие в матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Алли и Ламела приняли участие в тренировке в общей группе в преддверии матча с «Манчестер Сити».

Напомним, из-за перелома руки Алли не сыграл в матче чемпионата Англии против «Хаддерсфилд Таун», а Ламела пропустил несколько недель из-за повреждения подколенного сухожилия.

Напомним, «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити» в первом матче ¼ финала Лиги чемпионов. Ответная игра состоится 17 апреля.

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