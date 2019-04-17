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Драка хоккеистов Александра Овечкина («Вашингтон Кэпиталз») и Андрея Свечникова «Каролина Харрикейнз» на льду во время игры плей-офф Кубка Стэнли понравилась бойцу смешанных единоборств Конору Макгрегору.

Александр Овечкин (cc) Ivanmakarov

«Поздравляю, Александр Овечкин! Настоящий русский», — написал Макгрегор в Twitter.

Он добавил, что был рад знакомству с Овечкиным в Москве и был бы рад новой встрече.

Напомним, Овечкин и Свечников подрались на льду во время игры. После этого Овечкин пояснил, что Свечников «сам захотел подраться».

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