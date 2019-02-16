Джон Изнер вышел в полуфинал теннисного турнира в Нью-Йорке

Нью-Йорк, США, , 13:14 — REGNUM Американский теннисист Джон Изнер победил в матче четвертьфинала турнира АТР250 в Нью-Йорке австралийца Джордана Томаса и вышел в полуфинал соревнований, сообщает 16 февраля «Спорт-Экспресс».

Американец победил Томпсона в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.

Спортсмены провели на корте 1 час 3 минуты. За это время Изнер, являющийся девятой ракеткой мира, шестнадцать раз подал навылет, один раз ошибся при подаче и смог реализовать три брейк-пойнта из 10 возможных. Его оппонент, являющийся 60-й ракеткой в мировом рейтинге, трижды подал навылет, смог реализовать три брейк-пойнта и дважды ошибся при подаче.

Счет личных встреч теннисистов после этой победы Изнера стал 2:0 в пользу американца.

Соперинком Изера по полуфиналу турнира в Нью-Йорке стане его соотечественник Рейлли Опелка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее другой американский теннисист Сэм Куэрри обыграл представителя Китайского Тайбэя Джейсна Джунга в матче четвертьфинала турнира АТР250 и также вышел в полуфинал турнира в Нью-Йорке, где его соперником станет итальянец Паоло Лоренци.