СМИ: хорошая игра «Тампы» может оставить Кучерова без «Харт Трофи»

Тампа, США, , 12:30 — REGNUM Наличие большого количества звездных игроков в хоккейном клубе НХЛ «Тампа-Бэй Латинг» может помешать российскому нападающему команды Никите Кучерову выиграть приз «Харт Трофи» по итогам сезона, считает журналист Мэтт Ларкин, чья статья на эту тему опубликована 16 февраля американским изданием The Hockey News.

По мнению Ларкина, Кучеров не лишится «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку чемпионата — прим. ред.) по той же причине, что и Коннор Макдэвид, который не получил эту награду в прошлом сезоне из-за того, что его клуб «Эдмонтон Ойлерз» не вышел в плей-офф. Как считает журналист, препятствием для получения «Харт Трофи» Кучеровым станет то, что его клуб «Тампа» укомплектован массой звездных коллег российского хоккеиста.

Так, на получение «Харт Трофи» также являются претендентами коллеги Кучерова по клубу Стивен Стэкмос и Брейден Пойнт, российский защитник клуба Виктор Хедман является обладателем «Норриса» (звания лучшего защитника НХЛ — прим. ред.) прошлого сезона, а голкипер Андрей Василевский — звания лучшего вратаря лиги.

«Хорошая игра клуба может стоить Кучерову трофея», — заключает Мэтт Ларкин.

Отметим, российский форвард «Тампы» Никита Кучеров является лидером на это звание, набрав в 58 матчах текущего сезона 92 очка и опережает ближайшего соперника по этому показателю на 7 баллов.