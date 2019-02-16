«Енисей» расторг соглашение с нападающим Бодулом

Красноярск, , 11:46 — REGNUM Красноярский футбольный клуб «Енисей» и хорватский форвард Дарко Бодул досрочно прекратили заключенный между ними контракт, сообщает 16 февраля пресс-служба «Енисея».

Также в сообщении пресс-службы выражается благодарность 30-летнему игроку за его игру в клубе и выражаются пожелание ему успехов в дальнейшей карьере.

Отметим, Дарко Бодул перешел в состав красноярского клуба из пермской команды «Амкар» летом 2018 года и провел за «Енисей» 12 игр в текущем сезоне, в которых отметился одной результативной передачей.