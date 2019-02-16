СМИ: ЦСКА и «Локомотив» интересуются защитником «Ромы» Чоричом

Рим, , 11:34 — REGNUM Два футбольных клуба Российской Премьер-лиги ЦСКА и «Локомотив» намерены арендовать хорватского полузащитника итальянской команды «Рома» Анте Чорича, сообщает 16 февраля Calciomercato News.

По данным портала, в римской футбольной команде размышляют о вариантах перехода игрока в другой клуб, и, как считает издание, приоритетным для руководства «Ромы» будет отдать 21-ленего хорвата в другой клуб итальянской серии А. Однако при этом трансферное окно в Италии уже закрыто, а в России оно действует до 22 февраля.

Поэтому вероятность перехода Чорича в один из клубов РПЛ возрастает, при этом сам футболист не уверен в целесообразности его перехода в российский чемпионат.

Отметим, Анте Чорич перешел в состав «Ромы» из загребской команды «Динамо» в 2018 году на срок до 2023 года за 8 млн евро. В текущем сезоне сыграл в одном матче итальянский серии А за клуб и не отметился в нем никакими результативными действиями.