Куэрри переиграл Джугна и вышел в полуфинал теннисного турнира в Нью-Йорке

Нью-Йорк, США, , 11:30 — REGNUM Американский теннисист Сэм Куэрри обыграл представителя Китайского Тайбэя Джейсна Джунга в матче четвертьфинала турнира АТР250, проходящего в Нью-Йорке, сообщает 16 февраля Sport 24.

Куэрри обыграл Джунга в трех сетах со счетом 6:3, 3:6, 6:3.

Соперники провели на корте 1 час 29 минут. За это время Куэрри, являющийся 49-й ракеткой мира, 23 раза подал навылет, три раза ошибся при подаче и реализовал два брекй-пойнта.

Его оппонент, который находится на 143-м месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), шесть раз подал навылет, два раза ошибся при подаче и смог реализовать один брейк-пойнт.

Отметим, это первая встреча спортсменов на корте. В полуфинальном матче соперником Куэрри станет итальянский теннисист Паоло Лоренци.