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Сборная России сыграет с Украиной в матче ЧЕ по мини-футболу за 3-е место

Спорт

Ранее российская женская сборная команда по мини-футболу проиграла в полуфинале испанкам

Мадрид, 16 февраля 2019, 10:41 — REGNUM  Российская женская сборная по мини-футболу сыграет со сборной командой Украины в матче за бронзовые награды чемпионата Европы 2019 года, проходящем в Гондомаре (Испания), сообщает 16 февраля Сhampionat.com.

В стартовый состав сборной России вошли: Дурандина, Иванова, Крупина, Олькова и Чернова. В запасных — Алемайкина, Данилова, Сурнина, Коржова, Лебедева, Никитина, Самородова, Семенова и Филисова.

Напомним, ранее российская женская сборная команда по мини-футболу проиграла всухую с разгромным счетом 5:0 команде Испании в матче полуфинала.

Также напомним, женская мини-футбольная сборная Украины ранее в другом полуфинальном матче также уступила с разгромным счетом 5:1 команде Португалии. Матч за третье место на ЧЕ состоится завтра, 17 февраля и начнется в 19:00 мск.

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Мини-футбол
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