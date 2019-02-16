Сборная России сыграет с Украиной в матче ЧЕ по мини-футболу за 3-е место

Мадрид, , 10:41 — REGNUM Российская женская сборная по мини-футболу сыграет со сборной командой Украины в матче за бронзовые награды чемпионата Европы 2019 года, проходящем в Гондомаре (Испания), сообщает 16 февраля Сhampionat.com.

В стартовый состав сборной России вошли: Дурандина, Иванова, Крупина, Олькова и Чернова. В запасных — Алемайкина, Данилова, Сурнина, Коржова, Лебедева, Никитина, Самородова, Семенова и Филисова.

Напомним, ранее российская женская сборная команда по мини-футболу проиграла всухую с разгромным счетом 5:0 команде Испании в матче полуфинала.

Также напомним, женская мини-футбольная сборная Украины ранее в другом полуфинальном матче также уступила с разгромным счетом 5:1 команде Португалии. Матч за третье место на ЧЕ состоится завтра, 17 февраля и начнется в 19:00 мск.