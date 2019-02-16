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Сборная США уверенно победила сборную мира в Матче восходящих звезд НБА

Спорт

Игра проходила в Шарлотт и завершилась со счетом 161:144 (40:30, 43:41, 40:46, 38:27) в пользу американской национальной сборной

Сборная США уверенно победила сборную мира в Матче восходящих звезд НБА
tookapic
Баскетбольный мяч

Шарлотт, США, 16 февраля 2019, 10:33 — REGNUM  Национальная баскетбольная сборная США одержала уверенную победу над баскетболистами сборной мира в матче восходящих звезд НБА, проходившем в рамках звездного уик-энда НБА, сообщает 16 февраля официальный twitter ассоциации.

Игра проходила в Шарлотт и завершилась со счетом 161:144 (40:30, 43:41, 40:46, 38:27) в пользу американской национальной сборной.

Самым результативным игроком встречи стал представитель победителей Кайл Кузма, который набрал 35 очков в матче. Его партнёр по команде Трей Янг оформил в игре дабл-дабл с 25 очками и 10 результативными передачами. На счету Джейсона Тейтума из «Бостон Селтикс» 30 очков

У сборной мира наиболее результативным стал Бен Симмонс, набравший 28 оков за игру. Также 21 очко на счету финского нападающего «Чикаго Буллз» Лаури Маркканена.

Напомним, звездный уик-энд НБА проходит в Шарлотт с 16 по 18 февраля.

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Баскетбол
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