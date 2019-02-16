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«Бостон» всухую разгромил «Анхайм»

Спорт

Игра, проходившая на домашнем льду «Анахайма», завершилась всухую со счетом 3:0 в пользу гостей

«Бостон» всухую разгромил «Анхайм»
Dan4th Nicholas
Болельщики развернули флаг хоккейной команды «Бостон Брюинз»

Анахайм, США, 16 февраля 2019, 10:06 — REGNUM  Хоккейный клуб «Бостон Бринз» одержал победу с нулевым счетом над хоккеистами «Анахайм Дакс» в матч регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 16 февраля Сhampionat.com.

Игра, проходившая на домашнем льду «Анахайма», завершилась всухую со счетом 3:0 в пользу гостей.

Счет в матч открыл форвард «Бостона» Ноэлль Аккьяри на 6-й минуте. На 26-й минуте его партнер по команде Джейк Дебраск удвоил преимущество своей команды, а на 60-й форвард Крис Вагнер поразил пустые ворота хозяев и этим довел счет до итогового состояния.

Словацкий голкипер «Бостона» Ярослав Галак оформил шут-аут в матче.

Отметим, по итогам игры «Бостон Брюинз» находится на втором месте восточной конференции НХЛ с 112 очками, отставая от лидера — команды «Тампа — Бэй Лайтинг» на 1 очко. «Анахайм» с 101 очком расположился на четвертой позиции запада.

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