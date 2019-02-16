Лондон, , 10:04 — REGNUM Футбольный клуб «Уотфорд» одержал победу с минимальным преимуществом над лондонской командой «Куинз Парк Рейнджерс» в матче 1/8 финала Кубка Англии, сообщает 16 февраля «Матч ТВ».

Игра проходила на поле стадиона «Лофтус Роуд» в Лондоне и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

Единственный гол в матче на счету французского хавбека «Уотфорда» Этьена Капу, который в скомпенсированное время конца первого периода матча смог поразить ворота соперника с подачи своего партнёра по команде, полузащитника Тома Клеверли.

Отметим, по итогам игры «Уотфорд» вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу, а «Куинз Парк Рейнджерс» выбыли из дальнейшей борьбы.