Овечкин хочет спросить Трампа о российско-американских отношениях

Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Российский хоккеист, капитан американского хоккейного клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что обязательно придет на традиционную встречу в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом по случаю победы в Кубке Стэнли. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в минувшем году сбылась мечта Овечика — он в составе команды «Вашингтон Кэпиталз» смог выиграть главный трофей НХЛ — Кубок Стэнли. Обычно команда — победитель чемпионата НХЛ встречается с президентом США в Белом доме.

Ранее американские СМИ сообщили, что представители администрации уже ведут переговоры с «Вашингтон Кэпиталз» по поводу визита команды в Белый дом и встречи с Трампом.

Овечкин заявил, что обязательно пойдет на такую встречу.

«Конечно, пойду на встречу. Не каждый раз ты попадаешь в Белый дом, разговариваешь и просто делаешь фотографию с президентом США», — сказал хоккеист.

Также Овечкин рассказал, что о чем бы он хотел спросить Трампа.

«Спрошу, когда взаимоотношения с Россией наладятся», — добавил Овечкин.