«Филадельфия» и «Эдмонтон» обменялись голкиперами

Филадельфия, США, , 09:23 — REGNUM Хоккеный клубы НХЛ «Филадельфия Флайерз» и «Эдмонтон Ойлерз» произвели обмен голкиперами, сообщает 16 февраля официальный twitter НХЛ.

«Филадельфия» отдала «Ойлерз» своего вратаря Энтони Столарза, получив взамен голкипера Кэма Тальбо.

25-летний Энтони Столарз сыграл 12 матчей в текущем чемпионате. Его коэффициент надежности составляет 3,33, и он отражает 90,2% шайб, брошенных по его воротам. Текущее соглашение хоккеиста с клубом заканчивается летом 2019 года, сумма зарплаты голкипера составляет 971 тысяч долларов.

У 31-летнего Тальбо 31 матч в текущем чемпионата. Он показал в них коэффициент надежности 3,32 и отразил 89,3% бросков, брошенных по его воротам. Его контракт с клубом на сумму 4,1 млн долларов заканчивается по окончании текущего сезона.

Отметим, «Филадельфия» с 98 очками находится на шестом месте восточной конференции НХЛ, «Эдмонтон» с 78 очками на двенадцатой позиции конференции западной.