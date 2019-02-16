«Нью-Джерси» одержал на выезде волевую победу над «Миннесотой»

Сент-Пол, США, , 09:03 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Джерси Дэвилз» смог уйти от поражения с крупным счетом и выиграть в овертайме у команды «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 16 февраля Сhampionat.com.

Встреча проходила в Сент-Поле и завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу гостей.

Хозяева вели к середине второго периода со счетом 4:1. Шайбами отметились Брэд Хант (7-я в большинстве), Йоэль Эрикссон Эк (10-я), Ник Силер (23-я) и Микаэль Гранлунд (28-я).

На все это к 28й минуте гости смогли ответить единственной Маркуса Юханссона (21-я). Однако затем ситуация изменилась. Сначала Уилл Батчер (39-я), Кайл Палмьери (49-я) и Бен Лавджой (58-я) сравняли счет в матче этим смогли довести дело до овертайма, а затем их коллега по клубу Нико Хишир вырвал победу у «Миннесоты» на 63-й минуте.

Отметим, по итогам игры «Нью-Джерси» с 97 очками находится на восьмой позиции восточной конференции НХЛ, а «Миннесота» со 101 очки на четвёртом месте западной.