Суббота, 16 Февраля 2019 года
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«Ювентус» разгромил всухую «Фронзиноне» с помощью двух очков Роналду

Спорт

Игра проходила в Турине и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев

Турин, Италия, 16 февраля 2019, 08:49 — REGNUM  Футбольный туринский клуб «Ювентус» нанес поражение с нулевым счетом футболистам «Фронзиноне» в матче 24-го тура серии А итальянского чемпионата, сообщает 16 февраля «Матч ТВ».

Игра проходила в Турине и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл на 6-й минуте форвард хозяев Пауло Дибала. Затем на 17-й его партнёр по клубу защитник Леонардо Боннучи удвоил преимущество своей команды.

Точку в матче поставил португальский нападающий «Ювентуса» Кришитину Роналду (63-я), который ранее также отличился результативной передачей в игре.

Отметим, это 24-я победа «Ювентуса» в 24 матчах текущего чемпионата Италии в серии А. Клуб набрал 66 очков и является лидером турнирной таблицы, имея преимущество над находящимся на второй позиции «Наполи» на 14 очков. «Фронзиноне» имеет в активе 16 очков и располагается на девятнадцатой позиции в турнирной таблице.

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