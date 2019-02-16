«Ювентус» разгромил всухую «Фронзиноне» с помощью двух очков Роналду

Турин, Италия, , 08:49 — REGNUM Футбольный туринский клуб «Ювентус» нанес поражение с нулевым счетом футболистам «Фронзиноне» в матче 24-го тура серии А итальянского чемпионата, сообщает 16 февраля «Матч ТВ».

Игра проходила в Турине и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Счет в матче открыл на 6-й минуте форвард хозяев Пауло Дибала. Затем на 17-й его партнёр по клубу защитник Леонардо Боннучи удвоил преимущество своей команды.

Точку в матче поставил португальский нападающий «Ювентуса» Кришитину Роналду (63-я), который ранее также отличился результативной передачей в игре.

Отметим, это 24-я победа «Ювентуса» в 24 матчах текущего чемпионата Италии в серии А. Клуб набрал 66 очков и является лидером турнирной таблицы, имея преимущество над находящимся на второй позиции «Наполи» на 14 очков. «Фронзиноне» имеет в активе 16 очков и располагается на девятнадцатой позиции в турнирной таблице.