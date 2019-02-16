Суббота, 16 Февраля 2019 года
08:10:05 МСК

«Ним» победил дома «Дижон» всухую

Спорт

2:0 в пользу хозяев

Ним, Франция, 16 февраля 2019, 08:09 — REGNUM  Футбольный клуб «Ним» одержал победу с нулевым счетом над командой «Дижон» в матче 25-го тура французского чемпионата по футболу, сообщает 16 февраля «Матч ТВ».

Игра проходила на стадионе «Де Костьерес» в Ниме и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Голы у «Нима» записали на свой счет Тежи Саванье (28-я минута) и Антонен Бибишон (83-я). У гостей на 89-й минуте после второй желтой карточки был удален Уссама Хаддади.

Отметим, по итогам игры «Ним» поднялся на девятую строчку Лиги 1 с 36 очками. «Дижон» находится на семнадцатой позиции с 20 очками.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить