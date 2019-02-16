«Каролина» победила «Эдмонтон» дома

Роли, США, , 08:09 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» одержал победу над командой «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 16 февраля Сhampionat.com.

Встреча, проходившая на домашнем льду «Каролины» в Роли, завершилась в пользу хозяев со счетом 3:1.

Начало встречи получилось очень насыщенным и к третьей минуте счет был уже 2:1 в пользу хозяев.

Счет в игре открыл на 1-й минуте швейцарский форвард «Каролины» Нино Нидеррайтер, затем на второй минуте немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль счет сравнял, а на 3-й минуте ещё один представитель хозяев — шведский нападающий «Каролины» Лукас Вальмарк, вывел свою команду вперед.

Гол, поставивший в матче точку и окончательно закрепивший победу за гостями, забросил Нино Нидеррайтер на 57-й минуте и этим записал дубль на свой счет в матче.

Отметим, по итогам игры «Каролина» с 83 очками находится на десятом месте восточной конференции НХЛ, «Эдмонтон» с 78 очками расположился на двенадцатой позиции запада.