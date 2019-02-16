«Бавария» победила «Аугсбург» в матче Бундеслиги

Аугсбург, Германия, , 07:58 — REGNUM Футбольный мюнхенский куб «Бавария» обыграл команду «Аугсбург» в матче 22-го тура чемпионата Германии по футболу, сообщает 16 февраля «Матч ТВ».

Игра проходила на поле стадиона «WWK-арена» в Аугсбурге и закончилась со счетом 3:2 в пользу гостей.

Счет в матче открыл хавбек «Баварии» Леон Горецки, который на 15-й секунде матча отправил мяч в собственные ворота. На 17-й минуте «Бавария» восстановила равновесие в счете после гола французского форварда команды Кингсли Комана.

Затем корейский полузащитник «Аугсбурга» Чжи Дон Вон вывел свою команду вперед, а на 45-й Кингсли Коман снова сравнял счет и этим оформил в матче дубль. И на 53-й минуте игры австрийский защитник гостей Давид Алба забил победный для «Баварии» мяч.

Отметим, по итогам игры в активе мюнхенского клуба 48 очков, и он находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Бундеслиги. «Аугсбург» с 18 очками на пятнадцатом месте. В следующем 22-м туре «Бавария» встретится на выезде с командой «Нюрнберг».