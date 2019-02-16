«Лион» переиграл «Генгам» в матче чемпионата Франции

Лион, Франция, , 07:10 — REGNUM Футбольный клуб «Лион» переиграл команду «Генгам» в матче 25-го тура Лиги 1 французского чемпионата, сообщает 16 февраля «Матч ТВ».

Встреча проходила на поле стадиона «Стад де Люмьер» и завершилась в пользу хозяев со счетом 2:1.

Все основные события матча развернулись в первом тайме. Счет в игре был открыт на 15-й минуте нападающим «Лиона» Мартеном Терье. Затем, на 21-й минуте, гости ответили на это голом Феликса Эбоа Эбоа, сравняв счет, а на 35-й минуте полузащитник «Леона» Набиль Фекир вывел свою команду вперед и этим поставил в матче точку.

Отметим, победа «Лиона» не стала неожиданностью. Клуб с 46 очками находится на втором месте турнирной таблицы Лиги, в то время как «Генгам» с 14 очками находится там на двадцатом, последнем месте.