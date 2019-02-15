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Медведев и его правительство покатались на лыжах в Красной Поляне

Спорт

Поработали, можно и отдохнуть

Сочи, Краснодарский край, 15 февраля 2019, 19:56 — REGNUM  Председатель правительства России Дмитрий Медведев вместе с членами своего правительства по окончании работы на Российском инвестиционном форуме в Сочи покатался на лыжах в Красной Поляне. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает пресс-служба правительства РФ.

После того как работа Российского инвестиционного форума была завершена, Медведев пообщался с министрами и вице-премьерами в неформальной обстановке, а затем все они вместе отправились в Красную Поляну покататься на лыжах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российский инвестиционный форум проходил в Сочи с 14 по 15 февраля.

Напомним, что 13 февраля в том же Сочи президент России Владимир Путин покатался на горных лыжах вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры двух стран таким образом сделали перерыв в российско-белорусских переговорах на высшем уровне.

Сегодня Путин, Лукашенко и его сын Николай сыграли в хоккей.

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Правительство России
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