Медведев и его правительство покатались на лыжах в Красной Поляне

Сочи, Краснодарский край, , 19:56 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев вместе с членами своего правительства по окончании работы на Российском инвестиционном форуме в Сочи покатался на лыжах в Красной Поляне. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщает пресс-служба правительства РФ.

После того как работа Российского инвестиционного форума была завершена, Медведев пообщался с министрами и вице-премьерами в неформальной обстановке, а затем все они вместе отправились в Красную Поляну покататься на лыжах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российский инвестиционный форум проходил в Сочи с 14 по 15 февраля.

Напомним, что 13 февраля в том же Сочи президент России Владимир Путин покатался на горных лыжах вместе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Лидеры двух стран таким образом сделали перерыв в российско-белорусских переговорах на высшем уровне.

Сегодня Путин, Лукашенко и его сын Николай сыграли в хоккей.