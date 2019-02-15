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«Тамбов» обыграл резервный состав «Урала» на Кубке ФНЛ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:1

Никосия, 15 февраля 2019, 15:56 — REGNUM  «Тамбов» одержал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который проходит на Кипре. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Тамбова» дубль оформил полузащитник Олабиран Муйва. Также голы забили Владимир Обухов и Хызыр Аппаев. В составе «Урала» отличился Младен Кашчелан, реализовавший пенальти.

Отметим, что «Урал» играл резервным составом, который выступает в зоне «Урал-Поволжье» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

«Тамбов» возглавил турнирную таблицу группы С, набрав девять очков. «Урал» расположился на третьем месте.

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