Защитник «Тоттенхэма» Вертонген признан лучшим игроком недели в ЛЧ

Лондон, , 15:49 — REGNUM Защитник"Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

В матче с дортмундской «Боруссией» Вертонген забил один гол, а также безупречно действовал в обороне.

В борьбе за звание лучшего игрока Вертонген опередил голкипера мадридского «Реала» Тибо Куртуа, полузащитника ПСЖ Марко Верратти и хавбека «Ромы» Николо Дзаньоло.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тоттенхэм» одержал победу над дортмундской «Боруссией» со счётом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

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