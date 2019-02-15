СМИ: «Интер» готов продать Икарди за €80-90 млн

Милан, Италия, , 15:44 — REGNUM Аргентинский форвард «Интера» Мауро Икарди может покинуть клуб после завершения текущего сезона. Об этом сообщает Corriere della sera.

По информации издания, руководство «Интера» не смогло договориться с игроком о продлении контракта, поэтому приняло решение продать его в летнее межсезонье.

Отмечается, что в контракте Икарди, действующем до 2021 года, есть опция выкупа за €110 млн. Однако миланский клуб готов снизить цену и продать нападающего за €80−90 млн.

Ранее сообщалось, что Икарди был лишён капитанской повязки, а новым капитаном команды стал голкипер Самир Ханданович.

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