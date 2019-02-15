«Химки» одержали победу над «Краснодаром-2» в Кубке ФНЛ

Никосия, , 15:03 — REGNUM Подмосковные «Химки» одержали победу над «Краснодаром-2» в матче Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который проходит на Кипре. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Химок» голы забили полузащитники Илья Кухарчук на 69-й минуте и Богдан Мишуков на 82-й минуте.

После этой победы «Химки» поднялись на третье место в группе C. В активе команды три очка в трёх матчах. «Краснодар-2» замыкает турнирную таблицу группы с тремя очками.

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