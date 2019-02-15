Киберспортивный проект Natus Vincere набирает команду по Apex Legends

Киев, , 14:42 — REGNUM Украинский киберспортивный проект Natus Vincere объявил набор в новую команду по дисциплине Apex Legends. Принять участие в отборе может любой желающий, сообщается в Twitter-аккаунте организации.

https://twitter.com/natusvincere/status/1096043375231492096

Киберспортивная составляющая Apex Legends пока не развита — первые соревнования в этой дисциплине прошли 13 февраля, следующие состоятся 19 февраля. Помимо Natus Vincere набирать команды по ней начали проекты Fnatic, Team SoloMid и 100 Thieves.

Напомним, что ранее Apex Legends установила новый рекорд — на сервисе Twitch прямые трансляции по игре посмотрело более 32 млн человек. Таким образом, Apex Legends обошла предыдущих фаворитов: Fortnite и League of Legends.

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