Олимпийский чемпион попросил у Владимира Путина государственные награды

Сочи, Краснодарский край, , 13:54 — REGNUM Олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев попросил президента России Владимира Путина представить чемпионов мира по борьбе 2018 года и их тренеров к государственным наградам. Это, как считает атлет из Дагестана, увеличит мотивацию спортсменов перед летними олимпийскими играми 2020 года в Токио.

Встреча лидера государства с представителями национальных команд по боксу, вольной борьбе и дзюдо состоялась в Сочи, в федеральном центре спортивной подготовки «Юг Спорт», передаёт 15 февраля «Матч ТВ». На просьбу Садулаева политик дал положительный ответ.

«Это большой труд, большая ответственность, я это знаю. <…> Спортсмены, и борцы в том числе, отдают себя полностью на ковре, на арене», — сказал Владимир Путин.

Абдулрашид Садулаев на малой родине является одним из наиболее признанных спортсменов. Многие земляки считают его настоящей гордостью Дагестана. По уровню популярности он уступает, пожалуй, лишь бойцу Хабибу Нурмагомедову. Там не менее, данное обращение олимпийского чемпиона к главе государства не всем жителям республики пришлось по душе.

«В высшей степени нескромно напрашиваться или просить, чтобы их наградили госнаградами. Насколько я понимаю, государство само должно найти своих героев», — пишет в Instagram пользователь с ником t.a.m_6514.

«Столько проблем в Дагестане есть, кроме их наград», — отмечает drespublika.

«С каких это пор для победы в Олимпийских играх нужна дополнительная мотивация?» — задается вопросом ziya.1103.

Напомним, чемпионат мира по спортивной борьбе 2018 года прошёл в октябре в городе Будапеште (Венгрия). Сборная России завоевала на турнире 10 золотых медалей из 30 возможных и заняла первое общекомандное место в медальном зачёте. В активе сборной также одна серебряная и две бронзовые награды.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября глава Дагестана Владимир Васильев наградил победителей и призёров чемпионата мира по борьбе — 2018 из Дагестана. Обладатели золотых медалей турнира Абдулрашид Садулаев, Магомедрасул Газимагомедов и Завур Угуев были награждены орденами «За заслуги перед Республикой Дагестан». Серебряный и бронзовые призёры Гаджимурад Рашидов, Ахмед Чакаев и Ахмед Гаджимагомедов получили медали «За заслуги в области физической культуры и спорта в РД».