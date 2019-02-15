Пятница, 15 Февраля 2019 года
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«Монако» объявил о уходе Вадима Васильева с поста вице-президента

Спорт

Решение об отставке Васильева принял президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев

Монако, 15 февраля 2019, 13:22 — REGNUM  Вице-президент «Монако» Вадим Васильев покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что решение об отставке Васильева принял президент клуба Дмитрий Рыболовлев. Причиной решения стали плохие результаты клуба в текущем сезоне.

Васильев проработал в «Монако» шесть лет. За это время команда впервые за 17 лет выиграла чемпионат Франции и пять раз поднималась на подиум.

В нынешнем сезоне «Монако» занимает 18-е место, находясь в зоне вылета. В активе команды 19 очков после 24 туров.

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