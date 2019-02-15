В УЕФА довольны использованием системы VAR в Лиге чемпионов

Ньон, Швейцария, , 12:58 — REGNUM Глава судейского комитета УЕФА Роберто Розетти заявил, что доволен, как система видеопомощи арбитрам (VAR) сработала в Лиге чемпионов. Об этом сообщается на сайте организации.

По словам Розетти, технология сработала отлично, а судьи действовали на очень высоком уровне.

«Я очень доволен тем, как был реализован VAR. Главное, что судья принял верное решение. Точность в этом случае важнее скорости», — сказал Розетти.

Напомним, в нынешнем сезоне Лиги чемпионов впервые применяется система VAR, её ввели со стадии 1/8 финала.

В матче между «Аяксом» и «Реалом» система была впервые использована. В первом тайме арбитр Дамир Скомина не засчитал гол защитника «Аякса» Николаса Тальяфико после использования VAR. Это был первый случай применения VAR в Лиге чемпионов.

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