Пятница, 15 Февраля 2019 года
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«Барселона» продлила контракт с главным тренером Вальверде

Спорт

Новое соглашение рассчитано до завершения сезона 2019/20

Барселона, Испания, 15 февраля 2019, 12:38 — REGNUM  «Барселона» продлила контракт с главным тренером Эрнесто Вальверде. Об этом 15 февраля сообщается на сайте клуба.

Новое соглашение со специалистом рассчитано до завершения сезона 2019/20, после чего стороны могут продлить его ещё на один год.

Напомним, Вальверде был назначен на пост главного тренера «Барселоны» в мае 2017 года. Под его руководством команда стала чемпионом Испании сезона 2017/18, а также выиграла Кубок и Суперкубок Испании.

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