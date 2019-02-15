«Барселона» продлила контракт с главным тренером Вальверде

Барселона, Испания, , 12:38 — REGNUM «Барселона» продлила контракт с главным тренером Эрнесто Вальверде. Об этом 15 февраля сообщается на сайте клуба.

Новое соглашение со специалистом рассчитано до завершения сезона 2019/20, после чего стороны могут продлить его ещё на один год.

Напомним, Вальверде был назначен на пост главного тренера «Барселоны» в мае 2017 года. Под его руководством команда стала чемпионом Испании сезона 2017/18, а также выиграла Кубок и Суперкубок Испании.

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