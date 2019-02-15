Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

Тампа, США, , 12:24 — REGNUM Российский форвард «Тампы Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 15 февраля сообщается на сайте лиги.

Кучеров набрал четыре очка в матче с «Даллас Старз» (6:0). На его счету одна заброшенная шайба и три результативные передачи.

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Второй звездой назван нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, который отметился голом и двумя голевыми пасами в матче против «Нью-Джерси Девилз» (3:2).

Замкнул тройку российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко, который сделал дубль в матче с «Аризоной Койотис» (4:0).

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