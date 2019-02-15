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«Рубин» расторг контракт с защитником Чико Флоресом

Спорт

Договор расторгнут по обоюдному согласию сторон

Казань, 15 февраля 2019, 11:43 — REGNUM  Казанский «Рубин» расторг контракт с испанским защитником Чико Флоресом. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

«Мы благодарим Чико за время, проведённое в клубе, и желаем ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию.

Напомним, Флорес стал игроком «Рубина» в летом 2018 года, перейдя в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне он сыграл в восьми матчах команды, в которых отметился одной голевой передачей.

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