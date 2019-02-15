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Спортсмен из Казахстана завоевал два «золота» на Кубке Азии по паралыжам

Спорт

По итогам второго дня Юрий Березин завоевал золотую медаль на дистанции 10 км

Тегеран, 15 февраля 2019, 11:43 — REGNUM  Спортсмен из Кустанайской области Казахстана Юрий Березин завоевал золотую медаль на Кубке Азии по паралыжам на дистанции 5 км сидя, сообщает 15 февраля агентство «Казинформ» со ссылкой на национальный паралимпийский комитет.

В Иране проходит Кубок Азии по паралыжам и биатлону, в котором принимают участие три спортсмена из Казахстана. По итогам второго дня Березин завоевал золотую медаль на дистанции 10 км.

Владимир Стассюк на дистанции 5 км стоя занял второе место, на дистанции 10 км — третье. Нурлан Алимов завоевал «бронзу» на дистанции 5 км стоя и «серебро» на дистанции 10 км.

Как сообщало ИА REGNUM, с 29 июня по 6 июля 2019 года в Астане состоится чемпионат мира по пара пауэрлифтингу. В соревнованиях примут участие 400 спортсменов из 90 стран мира.

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Паралимпийский спорт
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