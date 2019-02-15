Пятница, 15 Февраля 2019 года
11:40:05 МСК

RusFighters подала в суд на бойца Минакова и его менеджера — СМИ

Спорт

«Контрактные обязательств»

Вашингтон, 15 февраля 2019, 11:39 — REGNUM  Компания RusFighters подала иск в Высший суд округа Ориндж (штат Калифорния) на агента Али Абдельазиза и бывшего чемпиона Bellator в тяжелом весе Виталия Минакова. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на свои источники.

В иске утверждается, что Абдельазиз якобы намеренно вмешался в «договорные отношения», а Минаков нарушил «контрактные обязательств».

Речь идет о подписанном в 2016 году контракте между компанией RusFighters и Минаковым.

Читайте также: Грипп стал причиной отмены боя между бойцами UFC из России и Бразилии

А также: Боец MMA попал в тюрьму за избиение уроженца Дагестана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Смешанные единоборства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить