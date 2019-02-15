RusFighters подала в суд на бойца Минакова и его менеджера — СМИ

Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Компания RusFighters подала иск в Высший суд округа Ориндж (штат Калифорния) на агента Али Абдельазиза и бывшего чемпиона Bellator в тяжелом весе Виталия Минакова. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на свои источники.

В иске утверждается, что Абдельазиз якобы намеренно вмешался в «договорные отношения», а Минаков нарушил «контрактные обязательств».

Речь идет о подписанном в 2016 году контракте между компанией RusFighters и Минаковым.

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