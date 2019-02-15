СКА продлил контракт с вратарём Хелльбергом

Санкт-Петербург, , 09:36 — REGNUM Санкт-петербургский СКА подписал новый контракт с вратарём Магнусом Хелльбергом. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение продлено на три года. Шведский голкипер будет выступать за СКА до окончания сезона 2021/22.

В нынешнем сезоне Хелльберг сыграл в 32 матчах, в которых СКА одержал 23 победы. При этом Хелльберг делит игровое время с Игорем Шестёркиным, который провёл на четыре матча меньше — 26 игр.

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