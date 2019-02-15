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Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Сан-Хосе»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:1

Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Сан-Хосе»
Николай Когоут. Хоккей. 1950-е

Сан-Хосе, США, 15 февраля 2019, 09:16 — REGNUM  «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Вашингтона» капитан команды Александр Овечкин отметился голом и результативной передаче, дубль оформил Ти Джей Оши. Ещё по шайбе забросили Якуб Врана и Том Уилсон.

В составе «Сан-Хосе» единственную шайбу забросил форвард Кевин Лабанк.

На сегодняшний день «Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 71 очко в 58 матчах. «Сан-Хосе» идёт на пятом месте, в активе команды 75 очков в 58 играх.

«Сан-Хосе Шаркс» (Сан-Хосе) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 1:5 (1:2, 0:2, 0:1).

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