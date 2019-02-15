«Никс» прервали серию из 18 поражений подряд, обыграв «Атланту»

Атланта, США, , 08:50 — REGNUM «Нью-Йорк Никс» одержал победу над «Атлантой Хоукс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 106:91.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Атланты» Дуэйн Дэдмон, набравший 21 очко.

В составе «Никс» наибольшую результативность показал защитник Деннис Смит, на счету которого 19 очков. Кроме того, центровой Деандре Джордан оформил дабл-дабл из 10 очков и 13 подборов.

Благодаря этой победе «Никс» прервали серию из 18 поражений подряд.

На сегодняшний день «Никс» занимают 29-е место в турнирной таблице НБА. «Атланта» идёт на 26-м месте.

«Атланта Хоукс» (Атланта) — «Нью-Йорк Никс» (Нью-Йорк) — 91:106 (13:28, 38:26, 22:28, 18:24).

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