«Пеликанс» обыграли «Оклахому» несмотря на трипл-дабл Уэстбрука

Новый Орлеан, США, , 08:39 — REGNUM «Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 131:122.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Оклахомы» Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл из 44 очков, 14 подборов и 11 результативных передач.

В составе «Пеликанс» наибольшую результативность показал форвард Джулиус Рэндл, на счету которого дабл-дабл из 33 очков и 11 подборов.

На сегодняшний день «Пеликанс» занимают 23-е место в турнирной таблице НБА. «Оклахома» идёт на шестом месте.

«Нью-Орлеан Пеликанс» (Новый Орлеан) — «Оклахома-Сити Тандер» (Оклахома-Сити) — 131:122 (31:31, 35:22, 35:26, 30:33).

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