Пятница, 15 Февраля 2019 года
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«Айлендерс» на выезде разгромили «Коламбус»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:0

Коламбус, США, 15 февраля 2019, 08:10 — REGNUM  «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Айлендерс» дубль оформил нападающий Кейси Сизикас. Ещё одну шайбу забросил Джош Бэйли.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают пятое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 74 очка в 57 матчах. «Коламбус» идёт на 11-м месте, в активе команды 67 очков в 56 играх.

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0).

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