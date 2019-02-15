Дубль Тарасенко помог «Сент-Луису» разгромить «Аризону»

Глендейл, США, , 08:03 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Аризоной Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе «Сент-Луиса» дубль оформил российский нападающий Владимир Тарасенко. Ещё по шайбе забросили Джоэл Эдмундсон и Роберт Бортуццо.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает 15-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 63 очка в 56 матчах. «Аризона» идёт на 25-м месте, в активе команды 55 очков в 57 играх.

«Аризона Койотс» (Глендейл) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1).

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