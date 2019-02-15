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«Колорадо» обыграл «Виннипег» благодаря 24 сейвам Варламова

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:1

Виннипег, Канада, 15 февраля 2019, 07:45 — REGNUM  «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Колорадо» шайбы забросили Доминик Тонинато, Габриэль Ландеског, Джей Ти Комфер и Свен Андригетто. У «Виннипега» единственный точный бросок на счету Брэндона Танева.

Российский голкипер «Колорадо» Семён Варламов отразил 24 броска по своим воротам из 25.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает 20-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 57 очков в 57 матчах. «Виннипег» идёт на четвёртом месте, в активе команды 75 очков в 58 играх.

«Виннипег Джетс» (Виннипег) — «Колорадо Эвеланш» (Денвер) — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1).

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