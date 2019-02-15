Гол Дадонова помог «Флориде» обыграть «Калгари»

Санрайз, США, , 07:31 — REGNUM «Флорида Пантерз» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

В составе «Флориды» шайбы забросили российский форвард Евгений Дадонов, а также нападающий Майк Хоффман. У «Калгари» точные броски на счету Марка Янковски и Расмуса Андерсона.

В серии буллитов решающий бросок исполнил форвард «Флориды» Винсент Трочек.

На сегодняшний день «Флорида» занимает 23-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 56 очков в 56 матчах. «Калгари» идёт на втором месте, в активе команды 75 очков в 57 играх.

«Флорида Пантерз» (Санрайз) — «Калгари Флэймз» (Калгари) — 3:2 (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0).

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