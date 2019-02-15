«Тампа» разгромила «Даллас» благодаря четырём очкам Кучерова

Тампа, США, , 07:23 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 6:0.

В составе «Тампы» российский форвард Никита Кучеров отметился четырьмя очками — один гол и три результативные передачи.

Также шайбы забросили российский защитник Михаил Сергачёв, Стивен Стэмкос, оформивший дубль, Тайлер Джонсон и Алекс Киллорн.

На сегодняшний день «Тампа» занимает первое место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 90 очков в 58 матчах. «Даллас» идёт на 16-м месте, в активе команды 63 очка в 57 играх.

«Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Даллас Старз» (Даллас) — 6:0 (4:0, 2:0, 0:0).

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