Шайба и три передачи Кучерова помогли «Тампе» одолеть «Даллас»

Тампа, США, , 07:14 — REGNUM Нападающий хоккейного клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал в матче с «Даллас Старз» четыре очка и помог команде выиграть с сухим счетом 6:0. Об этом сообщает сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Российский форвард в ходе встречи сумел забросить шайбу и сделал три результативные передачи. Всего Кучеров в 58 матчах за «Тампу» набрал 92 очка. Во встрече с «Далласом» отличился защитник Михаил Сергачев, забросивший одну шайбу, и вратарь Андрей Василевский, отразивший 32 броска. Таким образом, клуб «Тампа» одержал четвертую победу подряд.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля российский форвард команды «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров был признан первой звездой дня в НХЛ.

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