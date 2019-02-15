Валерий Лимаренко вручил золотые медали участникам «Детей Азии»

Южно-Сахалинск, , 06:08 — REGNUM Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко вручил золотые медали спортсменам — победителям соревнований I Международных игр «Дети Азии». В числе «золотоносных» спортсменов — двое сахалинцев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Вручая награды лучшим спортсменам, Валерий Лимаренко поздравил их с успешным выступлением.

Обладателями золотых медалей стали сахалинские спортсмены горнолыжник Глеб Федоров и сноубордист Никита Абозовик.

Также «золото» завоевали москвичка Анастасия Трофимова (слалом-гигант), сибиряки Анастасия Гришина и Виктор Молчанов (биатлон), а также сибирячка София Кожухова (биг-эйр). Золото завоевали конькобежцы из Южной Кореи Чан Ёнже и Пак Гонён. В шорт-трек-эстафете на дистанции 3000 тыс. метров среди девушек победила команда Республики Корея, среди юношей — команда Казахстана.

«Благодаря огромному упорству и стремлению к победе вы завоевали высшие награды I зимних Международных игр «Дети Азии», которые принимает Сахалин. Такие результаты в спорте приходят только вместе с трудом и стараниями — путь к медалям и кубкам лежит через преодоление множества препятствий. И, конечно, ваш триумф подарил незабываемые минуты гордости и радости болельщикам», — сказал, обращаясь к спортсменам, Валерий Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалинская области принимает I зимние Международные игры «Дети Азии». В них участвуют более 3 000 юных спортсменов из регионов России и иностранных государств. Награду «За волю к победе» получили сборная по хоккею Кувейта. Ребята из жаркой страны встали на коньки только три недели назад, проиграли с общим счетом 0:219, но боролись за победу так, что вызвали восхищение у болельщиков. Сахалинцы в знак признательности устроили флешмоб в поддержку кувейтских хоккеистов, к которому присоединились легенды российского хоккея Павел Буре и Юрий Бабенко.