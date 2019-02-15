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Где пройдет ЧМ-2030? Чили – в числе претендентов

Спорт

Сантьяго подал заявку на проведение чемпионата, которая получила одобрение

Где пройдет ЧМ-2030? Чили – в числе претендентов
Футбольный мяч

Сантьяго, 15 февраля 2019, 02:01 — REGNUM  Заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году подало Чили, заявил президент страны Себастьян Пиньера в Twitter.

По словам Пиньеры, Сантьяго давно планировал бороться за проведение мероприятия, и в 2018 году чилийский президент выступил с предложением включить Чили в заявку вместе с Парагваем, Уругваем и Аргентиной.

«Это предложение было принято тремя странами и Федерацией футбола Чили», — говорится в твите Пиньеры.

Он отметил, что первый чемпионат мира по футболу прошел в Уругвае в 1930 году. То есть если в 2030 г. игры пройдут в одной из стран Южноамериканской конфедерацией футбола, это будет символично.

Напомним, Аргентина, Парагвай и Уругвай в 2017 году анонсировали совместный запрос на получение статуса хозяина ЧМ-2030. Ряд других стран также намерен претендовать на роль хозяев чемпионата, в том числе Великобритания и Египет.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Аргентина и Уругвай планируют принять ЧМ-2030

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