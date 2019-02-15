Пятница, 15 Февраля 2019 года
00:58:03 МСК

«Спортинг» в родных стенах уступил «Вильярреалу»

Спорт

В дебюте матча испанский вингер Альфонсо Педраса открыл счет – 0:1

Лиссабон, 15 февраля 2019, 00:57 — REGNUM  14 февраля между коллективами «Спортинг» и «Вильярреал» на стадионе «Жозе Алваладе» был разыгран первый матч 1/16 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось победой «желтой субмарины».

В дебюте матча испанский вингер Альфонсо Педраса открыл счет — 0:1.

Статистика матча («Спортинг"/"Вильярреал»)

Удары 6/5

Удары в створ ворот 3/2

Процент владения мячом 56%/44%

Нарушения правил 10/8

Поданные угловые 6/2

Стартовые составы команд на матч:

«Спортинг»: Сален, Коатеш, Пинту, Акунья, Гашпар, Фернандеш, Петрович, Луиш, Диас, Дост, Кабрал.

«Вильярреал»: Фернандес, Марио, Гонсалес, Руис, Педраса, Мори, Тригерос, Фуэго, Форналс, Бакка, Чуквуэзе.

Главный арбитр матча: Клеман Турпен.

Желтые карточки: Акунья — 6, Луиш — 15, Диас — 45, Фернандес — 72, Касерес — 90, Фернандеш — 90, Феллипе — 90.

Красные карточки: Акунья — 76.

Голы: Педраса 3 — 0:1.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить