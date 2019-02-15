«Спортинг» в родных стенах уступил «Вильярреалу» Спорт В дебюте матча испанский вингер Альфонсо Педраса открыл счет – 0:1 Лиссабон, , 00:57 — REGNUM 14 февраля между коллективами «Спортинг» и «Вильярреал» на стадионе «Жозе Алваладе» был разыгран первый матч 1/16 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось победой «желтой субмарины». В дебюте матча испанский вингер Альфонсо Педраса открыл счет — 0:1. Статистика матча («Спортинг"/"Вильярреал») Удары 6/5 Удары в створ ворот 3/2 Процент владения мячом 56%/44% Нарушения правил 10/8 Поданные угловые 6/2 Стартовые составы команд на матч: «Спортинг»: Сален, Коатеш, Пинту, Акунья, Гашпар, Фернандеш, Петрович, Луиш, Диас, Дост, Кабрал. «Вильярреал»: Фернандес, Марио, Гонсалес, Руис, Педраса, Мори, Тригерос, Фуэго, Форналс, Бакка, Чуквуэзе. Главный арбитр матча: Клеман Турпен. Желтые карточки: Акунья — 6, Луиш — 15, Диас — 45, Фернандес — 72, Касерес — 90, Фернандеш — 90, Феллипе — 90. Красные карточки: Акунья — 76. Голы: Педраса 3 — 0:1.

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