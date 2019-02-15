«Шахтер» вырвал ничью в поединке с «Айнтрахтом»

Киев, , 00:57 — REGNUM 14 февраля между коллективами «Шатхер» и «Айнтрахт» на стадионе «Металлист» был разыгран первый матч 1/16 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.

Первый мяч в дебюте матча забил австрийский защитник Мартин Хинтереггер — 0:1. Через 3 минуты Марлос реализовал пенальти и сделал счет равным — 1:1. В начале второго тайма Филип Костич вновь вывел команду из Франкфурта вперед — 1:2. На экваторе половины Тайсон отличился забитым мячом — 2:2.

Статистика матча («Шахтер"/"Айнтрахт»)

Удары 4/12

Удары в створ ворот 4/5

Процент владения мячом 45%/55%

Нарушения правил 4/10

Поданные угловые 1/6

Стартовые составы команд на матч:

«Шахтер»: Пятов, Бутко, Кривцов, Хочолава, Исмаили, Степаненко, Тайсон, Марлос, Патрик, Коваленко, Мораеш.

«Айнтрахт»: Трапп, Н"Дика, Хинтереггер, Хасебе, да Кошта, Фернандеш, Гачинович, Роде, Ребич, Йович.

Главный арбитр матча: Энтони Тейлор.

Желтые карточки: Степаненко — 7, Фернандеш — 19, Кривцов — 77, Гачинович — 84.

Красные карточки: Степаненко — 11.

Голы: Хинтереггер 7 — 0:1, Марлос (пен) 10 — 1:1, Костич 50 — 1:2, Тайсон 67 — 2:2.