«Наполи» уверенно одолел «Цюрих» на выезде

Берн, , 00:56 — REGNUM 14 февраля между коллективами «Цюрих» и «Наполи» на стадионе «Летцигруд» был разыгран первый матч 1/16 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой неаполитанцев.

На 11-й минуте капитан гостей Лоренцо Инсинье открыл счет — 0:1. Через 10 минут испанский атакующий полузащитник Хосе Кальезон удвоил преимущество своей команды — 0:2. На 77-й минуте Пиотр Зилиньски отличился забитым мячом — 0:3. Через 6 минут Бенджамил Кололли забил «гол престижа» ударом с пенальти — 1:3.

Статистика матча («Цюрих"/"Наполи»)

Удары 6/12

Удары в створ ворот 1/8

Процент владения мячом 36%/64%

Нарушения правил 13/6

Поданные угловые 1/7

Стартовые составы команд на матч:

«Цюрих»: Брехер, Макшо, Неф, Бангура, Харабадзе, Унтерзее, Домгени, Криэциу, Винтер, Одей, Кололли.

«Наполи»: Мерет, Малькюи, Максимович, Кулибали, Гулам, Аллан, Кальезон, Руис, Зилиньски, Инсинье, Милик.

Главный арбитр матча: Милорад Мажич.

Желтые карточки: Унтерзее — 24, Криэциу — 59, Гулам — 73, Диавара — 80, Максимович — 82, Неф — 90.

Голы: Инсинье 11 — 0:1, Кальехон 21 — 0:2, Зилиньски 77 — 0:3, Кололли (пен) 83 — 1:3.